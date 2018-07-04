İstenilen ölçüde göğüslere bir saatte kavuşmak mümkün

Umut Zereyak, hastanelerinde göğüs protezi operasyonlarının bir saat içinde gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Op. Dr. Zereyak, Sivas Numune Hastanesi’nde Burun Estetiği, meme protezleri ve kepçe kulak ameliyatlarının gerçekleştirildiğini belirterek, “Rinoplasti, Tıp dilinde kullanılan burun estetiği olarak tabir ettiğimiz bir ameliyat türü. Cerrahtan cerraha değişiklik göstermekle birlikte toplum arasında açık ya da kapalı yöntemleri ile de bilinen işlemdir. Aslında bu iki yöntem arasında keskin bir fark yoktur. Seçimi belirleyen en büyük kriter de cerrahın seçimidir. İki yöntemin de birbirleri arasında avantajları söz konusu. Kapalı yöntemde da dışarıdan görülen bir kesi söz konusu olmaz. Açık yöntemde burnun ön tarafında küçük bir kesiyle girilir. Kapalı yöntem son zamanlarda biraz daha ön plana çıkmış görünmektedir. Bunun nedenler de dışarıdan görülen bir kesinin bulunmaması, burun ucundaki hissizliğin olmaması, ameliyat sonrası erken dönemlerde bile burundaki his kaybının yaşanmaması burnun özel bağlarının korunması ve burnun daha erken son halini almasıdır. Açık yöntemde burun ucunda kesi olduğu için ödemler biraz daha uzun sürmektedir. Sonuç itibariyle bunlar arasında işlem açısından bir fark yoktur. Aynı işlemler iki yöntemde de yapılmaktadır” dedi.

Bir saatte göğüs estetiği

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde yapılan bir diğer işlem olan meme protezine en çok uzun süre emzirme dönemi sonrası sarkmalardan şikayetçi olan kadınların başvurduğu ifade eden Op. Dr. Zereyak, “Meme protezi de Sivas Numune Hastanesi bünyesinde uyguladığımız bir ameliyat yöntemidir. Ameliyat öncesi hastalarımıza ayrıntılı bilgiler veriyoruz. Hasta ile birlikte yeni oluşacak meme şekli konusunda istişare yaparak hangi boyutta, hangi hacimde, hangi meme şeklinin olması gerektiğini açıklığa kavuşturuyoruz. Ameliyat yaklaşık 1 saat süren bir ameliyat. Ameliyat sonrasında ağrı, teknikten tekniğe değişmekle birlikte beklediğimiz bir olay değil. Ameliyat sonrasında hastalarımıza kol hareketlerinde dikkatli olmasını, ağır kaldırmamasını öneriyoruz. Hastalarımız ertesi gün günlük hayata dönebiliyorlar. Birinci haftada ise ameliyattan eser yokmuşçasına hayatlarına devam edebiliyorlar” dedi.

Kepçe kulakların çaresi var

Okullarına tatile girmesi ile birlikte kepçe kulak düzeltme ameliyatlarında artış olduğunu ifade eden Zereyak, “Polikliniğimize başvuran hastalarımıza özellikle okul tatili dönemlerinde çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor. Ailelerin yakınması çocuklarda kepçe kulak diye tabir edilen prominent ear dediğimiz bir durum. Kulakların kafa ile olan açısında genişleme, kulakların içerisinde bulunan kıvrımlarında bozulma gibi birçok sebepten dolayı hastalar bize başvurmakta. Çocuklar, 14 yaşın üzerindeyse lokal anestezi eşliğinde sadece bölgesel olarak uyuşturarak işlemi gerçekleştiriyoruz. Böylece işlem sonrası hastaları daha hızlı taburcu ediyoruz. Daha küçük çocuklarda bu işlemi genel anestezi ile yapmak daha uygun oluyor. Ameliyat yaklaşık bir buçuk saat kadar sürmekte. Bu işlemde ameliyat sonrası hastalarımıza 2 ila 4 hafta kadar tenisçi bandajı denilen, kulakları yeni yaptığımız pozisyonda tutmaya yarayacak aparatlar öneriyoruz” şeklinde konuştu.