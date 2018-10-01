İstiklal İlkokulu eğitime açılıyor

Sivas'ta yıkılarak yeniden yapılan İstiklal İlkokulu'nda iki hafta sonra eğitime tekrar başlanılacak.

Sivas il merkezinde ilçelerde, köylerde yapımı devam eden ve planlanan okulların yanı sıra; fiziki şartları yetersiz olan ve kullanım ömrünü tamamlayan okullar da hayırsever vatandaşların katkılarıyla yeniden inşa ediliyor. Bu kapsamda İşadamı Harun Kütükde'nin Sivas'a kazandırdığı okulu gezen Vali Davut Gül, ilgililerden bilgi aldı. 2017 yılında hayırsever işadamı Harun Kütükde ve Sivas Valiliği arasında imzalanan protokol sonrası yıkılarak Aydoğan Mahallesi'nde 16 derslikli olarak yeniden yapımına başlanan İstiklal İlkokulu'nun iki hafta sonra eğitim-öğretime başlayacağını dile getiren Vali Gül,"Hayırseverler tarafından ilimize yapılması kararlaştırılan 10 okulumuz var. Bunlardan 2 adeti tamamlandı. Diğer okullarımız da zamanla yapılacak. Ben bu okulun yapılmasında emeği geçen hayırseverimize, mahalle muhtarımıza ve özel İdare personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gül, ziyaretin ardından 4 Eylül Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti. 4 derslikli olarak Sivas'a kazandırılan anaokulunun 15 gün içerisinde eğitim-öğretime açılması planlanıyor.