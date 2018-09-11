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İtfaiyenin yardımıyla girdiği evde annesini ölü buldu

Sivas’ta annesinden haber alamayan genç, itfaiyenin kırdığı camdan girdiği evde annesini banyoda ölmüş olarak buldu.

Sivas'ta annesinden haber alamayan genç, itfaiyenin kırdığı camdan girdiği evde annesini banyoda ölmüş olarak buldu.


Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi üzeride bulunan Özgür apartmanının birinci katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Şerife Yücepur'dan uzun süre haber alamayan oğlu durumu polis, 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın arka tarafında bulunan odanın camını kırarak oğlunun içeri girmesini sağladı. Eve giren genç banyoda annesini yere yığılmış halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yücepur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu öğrenen yakınları olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Yücepur'un cansız bedeni otopsi yapılmak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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