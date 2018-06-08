Şemsi Sivas-i İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdür Yardımcısı Adem Koç ve İlahiyatçı Meslek Dersleri Öğretmeni Ayşegül Avcı tarafından uygulamaya konulan ’İyilik Kutusu’ projesiyle dileği ve isteği olan öğrenciler bunu bir kağıda yazarak kutuya atıyor. İstek ve dilek kutusuna atılan bu kağıt görevli öğretmen tarafından kutudan alınarak öğrencilerin dileklerinin yer aldığı panoya asılıyor. Panoya asılan bu dilekler hayırsever kişiler tarafından karşılanıyor ve karşılanan bu dilekler iyilik kutusuna bırakılıyor. İyilik kutusuna bırakılan dileğin veya isteğin yerine getirildiğini gören görevli öğretmen ihtiyaç sahibi öğrenciye gizli bir şekilde dileğini ulaştırıyor.

Düzenli olarak okul öğrencilerine yardım etmekte olduklarını ve öğrencilere nasıl utandırmadan yardım edebilecekleri konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Şemsi Sivas-i İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Adem Koç, “Toplantımızda öğrencilerimiz mahcup olmadan ve mağdur duruma düşürmeden yardım edebilmek adına bizde ortaya güzel bir proje ortaya koyduk. Bu projemize de iyilik kutusunu ismini verdik. Görüldüğü üzere iyilik kutusunda yaptığımız çalışmaları öğrencilerimize de tek tek sınıflara girerek anlattık ve ihtiyaçlı öğrencilerimiz mağdur olmadan kimse kimsenin karşısına geçmeden dileklerini ve isteklerini bir kağıda yazıyorlar. Daha sonra bu yazdıkları kağıda ismini, özelliği ve sınıfını da yazıyor. Bu bilgileri doldurduğu kağıdını dilek kutusuna atıyor” dedi.

Alan el ile veren birbirini görmüyor

Dilek kutusuna atılan ihtiyacı görevli öğretmeninin aldığını ve panoya astığını ifade eden Koç, "Panoda yer alan dilekleri hayırseverlerimiz karşılıyor ve iyilik kutusuna bırakıyor. İyilik kutusuna bırakılan dileği veya isteği öğretmenimiz alarak gizli bir yerde ismi yazılan öğrenciye ulaştırıyor. Bu şekilde alan el ile veren eli kimse birbirini görmeyecek şekilde bir araya getirmiş oluyoruz. Gizli bir şekilde isteyip gizli bir şekilde ihtiyacı yerine getiriyoruz" diye konuştu.