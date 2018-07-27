Jandarma Komutanı Gürün’e veda etti

İlçe belediye başkanı Nami Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulunan Özkan, burada Çiftçi ile bir süre görüştü. Çiftçi, ilçelerinde 5 yıl görev yapan Özkan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca yeni görevinde de başarılar diledi. Gürün’e hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyen Özkan, ” İlçemizin huzur ve güvenliği için her zaman uyum içerisinde çalıştığımız, her türlü ihtiyacımızda jandarma teşkilatımızın yanında olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyor, bizleri en güzel şekilde ağırlayan tüm Gürünlülere şükranlarımızı sunuyoruz.”dedi