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14 Ağustos 2018 18:32

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

14 Ağustos 2018 18:32


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6-12 Ağustos tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 29 sigara kaçakçılığı, 2 uyuşturucu madde kaçakçılığı ve 2 yasa dışı giriş olmak üzere 33 olaya müdahale de bulundu. Yapılan çalışmalarda 8 bin 670 paket kaçak sigara, 18 litre kaçak içki, 388 gram eroin, 900 gram reçine esrar, 1 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 104 fişek ele geçirdi. 32 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan 10 kaçak göçmen de gözlem altına alındı.




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