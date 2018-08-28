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28 Ağustos 2018 16:11

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

28 Ağustos 2018 16:11


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 13-26 Ağustos tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde kaçakçılığı, yasadı dışı giriş, yasadı dışı ekim alanı olmak üzere 26 olaya müdahale etti. Olaylarda 2 bin 380 paket kaçak sigara, 28 gram kubar esrar, 3 gram reçine esrar, 1 gram toz esrar, 272 kök kenevir ve 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olaylarda yakalanan 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yakalanan 3 yabancı uyruklu şahıs serbest bırakılırken 1 şahıs ise gözlem altına alındı.




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