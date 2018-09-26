Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 21 olaya müdahale edilirken 4'ü yabancı 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 19-25 Eylül tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ,göçmen kaçakçılığı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet olayı olmak üzere toplam 21 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 28 gram kubar esrar, 3 bin 720 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 6 adet muhtelif kazı malzemesi 1 adet manila, 1 adet çekiç, 2 adet kazma ve 2 adet kürek ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 4'ü yabancı 27 şüpheli haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.