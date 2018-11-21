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Jandarmanın bir haftalık asayiş bilançosu

Sivas’ta İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda 9 ayrı suçtan dolayı gözaltına alınan 1 kişiden 1’i tutuklandı.

Sivas'ta İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda 9 ayrı suçtan dolayı gözaltına alınan 1 kişiden 1'i tutuklandı.


Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir haftalık süre içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda; 5 narkotik, 2 kaçakçılık, 1 yasa dışı giriş ve 1'de Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanununa muhalefet olmak üzere 12 ayrı suç tespit edildi. Bu olaylarla ilgili olarak 11 gram esrar, 268 uyuşturucu hap, 350 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Bu suçlara karışan 12 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 12 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

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