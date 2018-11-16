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Kablo çaldı, tutuklandı

Sivas’ta yapımı devam eden bir inşattan elektrik kablosu çalan şahıs tutuklandı.

Sivas'ta yapımı devam eden bir inşattan elektrik kablosu çalan şahıs tutuklandı.


Olay, Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaattan elektik kablo çalınması üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada inşaattan kablo çalan şüphelinin M.A.Y. olduğunu tespit etti. Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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