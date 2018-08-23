Kablo hırsızı bayram dinlemedi

Olay, Kurban Bayramı’nın birinci günü Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi 14’üncü Sokak’ta bulunan kömür ve odun satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin ortaklarında Abubekir Petik (72) bayram tatili dolayısıyla kapattığı iş yerini kontrol etmek için bu sabah iş yerine geldi. İş yerinde bulunan 70 metre uzunluğunda iki kablonun olmadığını fark eden Petik durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı. İş yerinden kablo çalan hırsızın güvenlik kameralarına yakalanmamak için tahtaları kırarak içeriye girdiği tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise hırsızın güvenlik kamerasına gözükmemek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü. Kamera görüntülerinde hırsızın sadece elleri görülürken çaldığı kablonun ortadan kaybolması yer alıyor.

Daha önce de iş yerinde benzer hırsızlık olaylarının yaşandığını söyleyen Abubekir Petik, "Buranın en az 5’inci kez soyulması. Hırsızları yakalasalar da geri bırakıyorlar. Bu kaçıncı defa yakalandı bırakıyorlar. En son olayımızda buraya geldim ki iş yerini kontrol edeyim diye. Geldim ki kablolarımız komple yok olmuş. İki tane 70’er metre boyunda kablolarımız. Dükkanda da başka ne gittiği bilemiyoruz. Arka tahtaları sökmüşler, kameraların göründüğü yerden girmemiş. Arkadan girmiş kabloları toplamış gitmiş. İş makinelerinin kablosu. Yaklaşık görünen bin 100 lira zararımız var. Bayramlarda böyle bir olayın olmasına çok üzülüyorum. Bir an önce bu hırsızın yakalanmasını istiyorum" dedi.

"Mangal için odun alanlar var"

İş yerinin ortaklarından Ali Deniz ise, "Toptancılar Sitesi’nde defalarca hırsızlık oluyor. Buralarda güvenlik önlemlerinin daha çok olmasını istiyoruz. Defalarca dükkanlarımız girildi, kömürler çalındı, odunlar çalındı. Geliyorlar odunlarımız açıkta diye, alıp götürüyorlar. Genellikle bayram günü akşam saat 5’ten sonra saat 7-8 sonrası bayağı bir hırsızlıklar oluyor. Sadece biz değil civar esnaftan bazı şeyler götürüyorlar. Bugün adam mangal yapacak mangal yapmak için oradan odunu alıp götürüyor. Oradan kameraya diyor ki ’geri geleceğim.’ Bir tanesi buraya telefon numarasını bıraktı. ’Geri geleceğim’ dedi. Gelmiyor. Kamerayı görüyor ya. Bu babasının malı mı? Bedava mı geliyor? Şimdi şuaradan çaldığı şey yiyeceği cezaya değer mi? Bugün burada bin liralık mal çalıyor. Belki de bu adam 6-7 ay hapislerde yatacak" diye konuştu.

Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.