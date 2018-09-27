Kadın kaymakam şehit annesinin elini bırakmadı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Piyade Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş'ın adı Sivas'ın Gemerek ilçesinde okula verildi. İlçenin ilk kadın Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, tören sırasında duygusal anlar yaşayarak şehidin annesinin elini bırakmadı.

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yaparken 2016 yılından Diyarbakır'ın Sur ilçesine geçici görevle giden evli ve iki çocuk babası 36 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş, sokağa çıkma yasağının 48'inci gününde PKK'lı teröristlerin Kanas ile açtığı ateş sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesine toprağa verilen uzman çavuşun adı memleketi Gemerek ilçesinde yaşatılacak. Şehidin adının Gemerek İmam Hatip Anadolu Lisesi'ne verilmesi için tören düzenlendi. Törene katılan Şehit Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş'ın annesi Züleyha Altuntaş ve babası Köksal Altuntaş tören sırasında duygulu anlar yaşadı. Gemerek Kaymakamı Kübra Karaalioğlu ise törende gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi Züleyha Altuntaş'ın elini bir an olsun bırakmadı.

Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Çınar, "Şehidimizin adı bu okulda ilelebet yaşasın. Okulumuzun nice Fazlı Altuntaşlar yetiştirmesi için okulumuza bu adı verdik. Programı yapan okul müdürümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü İsmail Kışlacık ise, "Başta şehidimiz Şehit Fazlı Altuntaş ve tüm şehitlerimizi anmak üzere burada toplandık. Şehit nurlanmış gazi onurlanmış askerdir. Canlarıyla kanlarıyla bu vatan için savaşan şehitlerimizin fedakarlığı yeni nesillere özellikle öğrencilerimiz tarafından iletilecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim okundu. Şiirlerin okunmasından sonra şehit anne ve babaya plaket takdim edildi. Törenin ardından şehidin okul içerisinde yer alan Şehit Fazlı Altuntaş köşesi ziyaret edildi.