Kadınlar iş hayatına kazandırılıyor

Organize Sanayi Bölgesi'ne vasıflı eleman yetiştirmek için sanayi tipi makinelerle İŞ-Kur destekli kursların düzenlendiği merkezde kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. 150 öğrenci kapasiteli merkezde, el sanatları, nakış, hazır giyim, sanayi makineleri ve mefruşat gibi kurslar tamamen ücretsiz düzenleniyor.

Tekstil üzerine üretim yapan fabrikalara vasıflı eleman yetiştiren merkezde 35 adet sanayi tipi makine bulunuyor. 1 Ekim tarihinde başlayacak olan düz dikiş makineci kursu için kayıtlar devam ediyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki dönemde verilen kurslara 18-45 yaş arası kadınlar başvurabiliyor.