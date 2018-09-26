Kadınlar iş hayatına kazandırılıyor

Bünyesindeki eğitim, kültür ve yaşam merkezlerinde her yaştan insanı sosyal hayata entegrasyonu ve meslek edinmelerine yardımcı olan Sivas Belediyesi, Şeyhşamil Kadınlar İş Geliştirme Merkezi ile farklı bir konseptte hizmet sunuyor.
Organize Sanayi Bölgesi'ne vasıflı eleman yetiştirmek için sanayi tipi makinelerle İŞ-Kur destekli kursların düzenlendiği merkezde kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. 150 öğrenci kapasiteli merkezde, el sanatları, nakış, hazır giyim, sanayi makineleri ve mefruşat gibi kurslar tamamen ücretsiz düzenleniyor.
Tekstil üzerine üretim yapan fabrikalara vasıflı eleman yetiştiren merkezde 35 adet sanayi tipi makine bulunuyor. 1 Ekim tarihinde başlayacak olan düz dikiş makineci kursu için kayıtlar devam ediyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki dönemde verilen kurslara 18-45 yaş arası kadınlar başvurabiliyor.