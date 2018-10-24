Kafeler sokağı esnafı sinek avlıyor

Sivas'ta özellikle üniversite öğrencilerinin uğrak yeri olan Kafeler Sokağı, öğrencilerin şehir merkezine uğramayıp kampüs içerisinde kalmak istemesi ile kepenk indirme noktasına geldi.

Sivas'ta Mehmet Paşa Mahallesi İhramcızade Caddesi üzerinde bulunan Kafeler Sokağı'nda bir çok esnaf, öğrencilerin kampüs içerisinde kalmayı tercih etmesi nedeni ile kepenk indirme noktasına geldiklerini ileri sürdü.

Sivas'ta kent meydanına yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan 58 bin öğrenci nüfusuna sahip Cumhuriyet Üniversitesi, kampüsünü güçlendirip, yeni yurtları kampüs içerisinde inşa etti. Kampüs içerisindeki yurt kapasitesinin 26 bine ulaşması ile kampüs içerisindeki kafe ve market gibi iş yeri sayısı da arttı. Sivas Belediyesi'de halk otobüsleri ana durağını kampüs içerisine taşıdı. Bu gelişme öğrencileri memnun etse de öğrencilere bel bağlayan Sivas esnafını memnun etmedi. Öğrencilerin kampüs içerisinde daha fazla zaman geçirmesi kent merkezindeki ki esnafların işlerinin düşmesine neden oldu. Kafeler sokağındaki bir çok iş yeri kapanma noktasına geldi.

Ana durağın merkeze taşınmasını istediler

Kafeler Sokağı esnaflarından Saygın Eroğlu, halk otobüslerinin ana durağının kent merkezine taşınması gerektiğini savunarak, "Sivas sanayisi yani endüstrisi, turizmi, herhangi bir ek geliri, istihdamı olmayan, İç Anadolu bölgesinde maalesef kaderine terk edilmiş bir şehir. Sivas'ın tek geçim kaynağı, esnaflar bütün ticari faaliyetlerinin tamamını öğrenciye bağlamış durumdalar. Yani bizim her sektörde tek geçim kaynağımız öğrenci. Soruna gelirsek de, sadece kafe sektörüyle ele almamak gerekir. Bütün sektörlerde, bütün faaliyet alanlarında, bütün esnaflarımız şu anda ana otobüs duraklarının üniversiteye alınması, öğrencilerin üniversiteye izole edilmesi ve merkeze indirilmemesi sonucu kan ağlıyor durumda. Sadece bu sokak esnafı adına konuşmuyorum, pidecisinden tutun, konfeksiyoncusuna, eğlence sektörü dediğimiz, kafeler, internet kafeler, playstation salonları, kahvehaneler, aklınıza gelen bütün sektörlerde, gıda sektörlerinde ki temsilcisi arkadaşlarımızda burada. Burada olamayan temsilcilerle de irtibat halindeyiz, hepsi kan ağlıyor durumda" dedi.

Dükkanlar kapanabilir

Esnafın zor durumda olduğunun altını çizen Eroğlu, "Şimdi bu nokta da temel çözüm olarak şunları sıralayabiliriz. Kesinlikle ilk yapılması gereken otobüs duraklarının şehir merkezine çekilmesi. Bu yapıldıktan sonra zaten bir nebze hareket başlayacaktır. Şu anda belirli çevreler gayri ihtiyari yada bilerek onu bilemiyoruz tabi herkesin kafasında belirli düşünceler vardır, belirli çevreler zengin oluyor, belirli çevrelerde yaptığı yatırımlarla kaldığı gibi, komple batma noktasına gelmiş, her gün kepenk kapatan esnaflarımız var. Bunun olmamasını diliyoruz ve otobüs duraklarının merkeze taşınmasını istiyoruz. Çünkü şehir esnafının tamamı bitik durumda. Beraberinde yine bizimle görüş alışverişinde bulunurlarsa, kendi fikirlerimizi beyan ederiz. Aksi taktirde, otobüs kooperatifleri başkanı da dahil olmak üzere bütün otobüsçüler, son durağın üniversitesi olmasından dolayı, akaryakıt fiyatlarını da göz önüne alırsak, zarar ettiklerini, kendilerinin de bu durumdan memnun etmediklerini zaten beyan ettiler. Biz esnaf odalarıyla da görüştük, bu durumdan herkes şikayetçi. Bilet fiyatları otomatikman artıyor. Neresine bakarsanız yanlış, neresine bakarsanız hata, dolayısıyla bu adımların atılması lazım. Atılmadığı zaman da, kardeşim ben ömrümü verdiğim bir yerin hesabını da illaki yetkili mercilerde yasal olarak arayacağım" diye konuştu.

Esnaf Uğur Karamuk ise, "İşlerimizin kötülüğü, işlerimizin iyi gitmeyişi, arkadaşında bahsettiği gibi kepenk kapatacak duruma geldik. Ben gıda sektöründeyim. Kafeden gıda sektörüne mecburen geçmek zorunda kaldık. Bu durumda artık yavaş yavaş çöküş devam ediyor. Bizde bankalara çalışıyoruz artık, bitik durumdayız. İnanın evimize ekmek götüremeyecek duruma kadar getirdiler. Bir an evvel çözüme ulaştırsınlar başka bir şey söylemiyorum" şeklinde konuştu.