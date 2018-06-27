Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 14:03

Kahraman şoför yaralı bebek ve annesini hastaneye yetiştirdi

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Özel Halk Otobüsü Şoförü Ömer Taşdemir, seyir halindeyken şahit olduğu kazada yaralı olan ve yolda oturarak ambulans bekleyen bebek ve annesine müdahale ederek hastaneye yetiştirdi.

Kahraman şoför yaralı bebek ve annesini hastaneye yetiştirdi

27 Haziran 2018 14:03


Sivas’ta daha önce otobüsünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim edilen halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir, yaptığı bir davranışla daha takdir topladı. Halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir, Gültepe Mahallesi Adliye Yolu üzerinde sefer yaparken 58 H 0083 plakalı aracıyla güzergah üzerinde seyir halindeyken kaza yapan bir otomobil gördü. Kaza yapan yaralı kadın sürücünün araçtaki bebeğini de alarak yolda oturarak beklediğini fark eden Taşdemir, otobüsteki yolcularla birlikte otobüsten inerek yaralı anne ve bebeğe müdahale etti.



Kahraman şoför


Şokta bulunan kadının kucağındaki çocuğu alan Taşdemir, yolcuları kaza yerinde bırakarak bir kadın yolcuyla birlikte sefer yaptığı güzergahın tam tersi istikamette güvenlik şeridini takip ederek hastaneye götürdü. Yaralı anne ve bebeği hastaneye yetiştiren kahraman şoför davranışıyla takdir toplarken, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç