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11 Mayıs 2018 15:40

Kahramanlar Sivas’a döndü

Sivas’tan 78 gün önce Zeytin Dalı Harekatı için ayrılan PÖH ekibi bugün Sivas’a geri döndü.

Kahramanlar Sivas’a döndü

11 Mayıs 2018 15:40


Zeytin Dalı Harekatında görev almak üzere 78 gün önce Sivas’tan göz yaşları ve tekbirler ile uğurlanan 24 Polis Özel Harekat memuru görevlerini tamamlayarak bugün Sivas’a geri döndü. Kahramanlar Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle karşılandı. Törene protokol mensupları, meslektaşları ve aileleri katıldı. Sevinç gözyaşlarının döküldüğü törende duygusal anlarda yaşandı. Babalarına kavuşan minik çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.


Şehit ve yaralı vermeden Sivas’a dönen ekip için dualar edilerek şükür kurbanı kesildi. Eşlerine kavuşan polis aileleri tüm ekibin şehit vermeden, sağ salim Sivas’a dönmelerinden dolayı büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını belirttiler.


Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Türk polisi olarak terörle mücadele ve ülkenin birliği bütünlü notasında mücadele için her zaman hem teknik olarak hem de psikolojik olarak göreve hazır olduklarını belirtti.




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