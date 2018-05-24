Kalbi delik hastaya ameliyatsız kapama işlemi

Kardiyoloji uzmanları Dr. Şükrü Karaarslan ve Dr. Uğur Küçük tarafından kalbi delik olan hastaya kapama işlemi gerçekleştirildi. Genel anestezi uygulanmadan ve ameliyatsız olarak yapılan işlem sonunda bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Şükrü Karaarslan, "Hastanemiz kardiyoloji polikliniğine nefes darlığı ile başvuran 20 yaşında erkek hastamız olmuştu. Yapılan tetkiklerinde bu hastamızın kalbin kulakçıkları olan bölmede doğuştan kalan bir 3,4 santimetre kalp deliğin olduğunu tespit ettik. Yaptığımız teferruatlı incelemelerde bu deliğin ameliyatsız bir şekilde kapatılabileceği hükmüne vardık. Hastamızı koroner anjiyografi laboratuvarına aldık. Bu delik kalbin sağ tarafı dediğimiz akciğere doğru kan pompalayan bölümle ilgili olup, tespit edilmediği zaman ileri ki dönemlerde tıpkı bir astım hastası gibi sürekli nefes darlığı yaşayacak bir hal alabilirdi. Bu defekti kapatmamız bu yönden zaruri idi" dedi.

Yapılan işleme dair ayrıntılar veren Küçük,"Hastamızı detaylı incelemeden sonra ameliyatsız kapatma kararı aldık. Hastamızı koroner anjiyografi laboratuvarında herhangi bir anestezik madde vermeden işleme aldık. Aynı anjiyografi yapar gibi kasıktan toplar damardan işleme başladık. İşleme başlayınca önce deliğin çapını ölçtük. Uzun bir aparat sayesinde şemsiye dediğimiz cihazı deliğin olduğu bölgeye yerleştirdik. Yapılan hem ti görüntülerinde hem mikro görüntülerinde cihazımızın uygun yerde olduğunu gördükten sonra şemsiye dediğimiz cihazımızı serbestleştirdik. Serbestleştirdikten sonra baktığımız ekokardiyo ve ti görüntülerinde cihazımızın yerinde olduğunu, deliğin tamamen kapandığını, sağ ve sol kulakçıklar arasında kan geçişi olmadığını gördük ve işlemimizi sonlandırdık" diye konuştu.