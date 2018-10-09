Kale'de birinci etap çalışmaları başladı

Sivas Belediyesi tarafından bir turizm merkezi haline getirilecek olan Kale'de ilk etap çalışmaları başladı.

Sivas'ın simgelerinden biri olan tarihi Sivas Kalesi'nde toplam 41 bin metrekare alanda kamulaştırma yapılarak yıkım işlemlerine başlanmıştı.Tarih ve tabiat dokusu göz önünde bulundurularak inşa edilecek konaklar, butik oteller, el sanatları çarşıları ile bir cazibe merkezi haline gelecek olan Kale Projesi'nde yıkım çalışmaları kapsamında niteliksiz yapılar ve Selçuk Ortaokulu kaldırıldı. Tarihi dokuya uygun olan sivil mimari örnekleri ise korunarak restore edilecek.

Gerçekleştirilen yapım ihalesi ile birlikte projenin ilk etabına başlandı. Kalkınma Bakanlığı'ndan 10 milyon lira hibe alınan proje, şimdiden turizm sektörünün ilgi odağı oldu.

Eski bir Sivas mahallesi konseptini yansıtacak olan Kale Projesi sinema sektörü için de bir açık hava platosu olarak kullanılabilecek.