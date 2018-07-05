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05 Temmuz 2018 15:28

Kan bağışına yoğun ilgi

Kızılay Kan Merkezi tarafından Gürün’de düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kan bağışına yoğun ilgi

05 Temmuz 2018 15:28


Kan bağışı kampanyası hakkında açıklama yapan Sivas Kızılay Kan Merkezi Doktoru Ümit Yıldız,"Gürün’de kan bağışına vatandaşlarımız ilgi gösteriyor, bu bizleri çok memnun etti." dedi.


Kan bağışında kan vermeye uygun vatandaşların form doldurarak kan bağışı yaptıklarını ifade eden Yıldız,"Gürün’de kan bağış oranı normal. Bir kişi yılda 3 ay arayla 4 kere kan bağışı yapabilir kan, yapılamayan tek organ olduğu için tamamen sağlıklı kişilerden alıp, ihtiyacı olan kişilere nakletmek üzere bu tip kampanyalar düzenliyoruz. Türkiye genelindeki bütün hastanelerde Sağlık Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda kan sadece Kızılay Kan Merkezi tarafından temin edilmektedir. Bu yüzden kana ve halkın duyarlılığına ihtiyacımız var." diye konuştu.


Kan veren kişilerin daha sağlıklı olduğunu söyleyen Yıldız,"Kan bağışı sonrası tansiyon ve baş ağrısı başta olmak üzere birçok hastalığın engellendiği biliniyor. Sağlıklı her insan kan verebilir. Gürün, bizim en çok kan bağışında bulunan ilçelerimiz arasında birinci sırada. Halkı çok duyarlı ve kan bağışı kültürleri var." şeklinde konuştu.




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