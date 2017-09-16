Kangal Kaymakamı Özübek görevine başladı

İlk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamlayan Özübek, 2009 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Çorum-Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladı. Bu görevine Tokat-Turhal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde devam etti. 2014 yılında Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü’ne İl Göç Uzman Yardımcısı olarak atandı. 2015 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık sınavını kazanıp Tokat Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği’ne intisap etti. Kastamonu Seydiler ve Çorum’un Osmancık ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Özübek, Divriği ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptıktan sonra Kangal ilçesine atandı. Kaymakam Özübek evli olup 1 çocuk babasıdır.