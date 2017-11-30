Kangal köpeği Rus devlet televizyonunda

Dünyanın en bilindik koruma köpeği olan Kangallar, Rusya Savunma Bakanlığının sahibi olduğu Zvezda isimli televizyon kanalı için hazırlanan bir belgeselde geniş yer buldu. İki yıl önce Sivas’ın Merakum mevkisinde bulunan Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezine gelen televizyon ekibinin iki gün süren çekimleri sonrası Kanal’ı konu alan belgesel filmi geçtiğimiz aylarda yayına girip talep üzerine bir çok kez yayınlandı. Belgeselde Sivas Kangal köpeğinin dünyanın bilindik en güçlü ve akıllı koruma köpeği olduğuna dikkat çekildi.

Kendisiyle yapılan çekimler hakkında bilgi veren Sivas İl Özel İdaresi Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi Sorumlusu Hüseyin Yıldız, “Rus devlet televizyonu buraya Kangal köpeklerini çekmek için buraya geldiler. Kangal köpekleri hakkında bilgiler aldılar. Bu belgesel programının özellikle; Ukrayna’da, Rusya’da, Ermenistan’da ve Azerbaycan’da çok izleyici kitlesi olduğunu öğrendik. Onlar bizi yaklaşık altı ay kadar takip etmişlerdi. Takip ettikten sonra nihai bir karara vardılar. Buraya gelip bizzat çekimini yapmak için. Burada hem kangallar hakkında yeterli bilgi aldılar. Hem de burada bir gece kaldılar” dedi.

Dünyada en bilindik ırk

Yıldız, Kangalların dünyadaki en bilindik ırklar arasında olduğunu belirterek, “Kangal köpeği zaten dünya literatüründe gelmiş geçmiş en saf ve en kaliteli ırk. Bu soy özgür, bağımsız, yaşamı seven, doğayı seven, doğanın içinde var olmayı bilen ve doğayı da kendi lehine var etmeye çalışan bozkır ve Anadolu aslanıdır. Onun şartları da zaten budur. Bu şartları da Rusya’da çok yaşadıkları için bu onları daha çok cazip hale getirdi" şeklinde konuştu.