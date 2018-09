Kangal'a yeni emniyet binası yapılıyor

Sivas Valiliğinde, Kangal Polis Merkez Amirliği binasının yapımı için Vali Davut Gül, Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan protokol imzalamıştı. Protokol kapsamında projenin hazırlanması ile Kangal Belediyesi yapım çalışmalarına başladı. Kangal Belediyesi ekipleri emniyet binası için temel kazma çalışmalarına başladı. 400 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni emniyet müdürlüğü binası 2 katlı olacak. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk güvenlik güçlerinin göz bebekleri olduğunu belirterek, binayı en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Başkan Öztürk,"Elimizde imkanlarımız var. Bu teşkilata böyle bir yapıyı inşa etmekten bende şeref duyacağımı belirtiyorum. Bunun dışında da imkanlarımız ölçüsünde yapmamız gereken neler varsa biz bunları da yapmaya talibiz. Bölgemiz, ilimiz ve ilçemizle bir bütünüz. Dolayısıyla kamu adına yapılması gereken tüm çalışmalar içerisinde biz Kangal Belediyesi olarak varız ve devam edeceğiz inşallah" dedi.

Başkan Öztürk, her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini belirterek,"Yaşadığımız bölgenin her alanda kalkınması için belediye olarak bu bizim işimiz değil deyip kenara çekilmiyoruz. Gücümüz ölçüsünde eğitimden sağlığa, spordan kültüre kadar her alanda belediyemizin imzasını görmek mümkün" diye konuştu.