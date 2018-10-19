Kangal'da dilenci operasyonu

Sivas'ın Kangal ilçesinde halkın dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan 5 kadın zabıta ekiplerince yakalandı.

Kangal Belediyesi zabıta ekipleri özellikle cami önlerini mesken tutan dilencilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda çocuklarıyla birlikte farklı illerde gelip dilencilik yapan 5 kadın yakalandı. Yakalan dilencilerin üstlerinde yapılan

aramada ele geçirilen paralara el konuldu. Şahıslara 6326 sayılı Kabahatlar Kanunu'na göre 124 lira para cezası kesildi.

Ekipler halkın duygularını istismar ederek dilencilik yapanların bu işi meslek haline getirdiğini ifade ederek dilencilik yapanlara para verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.