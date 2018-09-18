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Kangal'ın yeni kaymakamı göreve başladı

Sivas’ın Kangal ilçesine atanan Kaymakam Cuma Emeç görevine başladı.

Sivas'ın Kangal ilçesine atanan Kaymakam Cuma Emeç görevine başladı.


1984 yılında Hatay'da dünyaya gelen Kaymakam Emeç ilk ve orta öğrenimini Antakya'da tamamladı. 2003 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2007 yılında başarıyla mezun oldu. 2009 yılında Maliye Bakanlığı'nda kısa bir süreliğine Muhasebe Denetmenliği görevinde bulundu. 2010 yılında Hatay Kaymakam adayı olarak kaymakamlık mesleğini iktisap etti. Hatay'ın Kumlu, Kütahya'ın Domaniç ve Karaman'ın Sarıveliler ilçelerinde kaymakam vekilliğinde bulunan Emeç son yayımlanan kararnameyle Sivas'ın Kangal ilçesine atandı.


Kaymakam Emeç, Kangal gibi önemli bir ilçede görev yapacağından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Geniş bir coğrafyada 112 köyü olan bir ilçede vatandaşlara hizmet etmek için çalışacaklarını anlatan Emeç, Kangal'ın değerlerine sahip çıkacaklarını kaydetti.

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