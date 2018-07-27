Kanlı Ay tutulmasını fırsata çevirdi

Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girdiği ve yerkürenin gölgesinin 1 saat 43 dakika boyunca Ay’ın görünen yüzünün tamamını örttüğü ’Kanlı Ay’ tutulması Sivas’ta da tüm Türkiye’de olduğu gibi saat 20.13’te başladı. Yüzyılın en uzun süreli Kanlı Ay tutulmasını vatandaşlar ilgiyle izledi. Tarihi Cumhuriyet Meydanı’nda Ay tutulmasını takip eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. Muhteşem doğa olayını fırsata çevirmek isteyenler de 1 lira karşılığında teleskopla Ay tutulmasını vatandaşlara izletti.

Kanlı Ay tutulmasını amcasının kendisine hediye ettiği teleskopla 1 liraya izleten lise öğrencisi Sefa Bulut, "21’inci yüzyılın Kanlı Ay tutulmasını değerlendirmek için teleskobumuzu çarşıya getirdik ve 1 lira karşılığında Kanlı Ay’ı gösteriyoruz” dedi.