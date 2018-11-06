Kanserden ölen üniversite öğrencisi için fidan dikildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 3'üncü sınıf öğrencisiyken yakalandığı kanser hastalığından vefat eden öğrencinin anısına eğitim gördüğü fakültenin bahçesine fidan dikildi.

Üniversite öğrencisi Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun anısını yaşatmak için gerçekleştirilen fidan dikimine Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Ağrıman, Dekan yardımcıları Doç. Dr. Mahmut Akpınar ve Doç. Dr. Zekiye Tamer Gencer, hayatını kaybeden Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun ailesi ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız Aşçıoğlu'nun anısını yaşatmak için 300'e yakın fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek,"Biz zaten bütün öğrencilerimiz için akademik ve idari personelimiz için her yıl bir ağaç dikiyorduk, böylece bir de hatıra ormanı meydana getiriyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ailesine sabır versin. Burada bir kez daha ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. İnşallah arkadaşları onun hatırasını yaşatacaklar. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

Fidan dikimine katılmak için İzmit'ten Sivas'a gelen Gökberk Kadir Aşçıoğlu'nun babası Fikri Aşçıoğlu ise,"Aslında duygularımı anlatmaya kelimeler yetmez. Acımız çok büyük. Ancak oğlumuzun adının yaşatılacak olması acımızı bir nebze de olsun hafifletti" diye konuştu.