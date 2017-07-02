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02 Temmuz 2017 20:39

Kapanan yolda polisin ambulans seferberliği

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Kapanan yolda polisin ambulans seferberliği

02 Temmuz 2017 20:39

Bu sırada içerisinde hasta bulunan ambulansın yoldan geçmesi için seferber olan polis ekipleri tarladan aldıkları taşları dizerek ambulansın yola devam etmesini sağladı.


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara Karayolu Selamet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Amasya’dan Mevlana Tüneli çalışmaları için Sivas’a gitmekte olan Cengiz Yıldırım (45) idaresindeki 06 FP 6349 plakalı beton mikseri şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 50 metre sürüklendikten sonra karşı yola devrildi. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Beton mikserin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bu sırada içerisinde acil hasta bulunan ambulansta kapanan yolda mahsur kaldı. Ambulansın yoldan geçmesi için seferber olan polis ekipleri tarladan buldukları taşları yolun kenarına dizerek ambulansın ve diğer araçlarını geçişini sağladı. Daha sonra olay yerine getirilen kamyon ile devrilen mikseri yoldan çekilmeye çalışıldı. Kazada sürücü Yıldırım hafif bir şekilde yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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