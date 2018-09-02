Kapsam Eğitim Kurumları’nı tercih eden öğrenciler üniversiteli oldu

Kapsam Eğitim Kurumları Müdürü Ertuğrul Arslan,"Yükseköğretim Kurumları Sınav’ı tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bizlerde Kapsam Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin başarıları ile bu yılda gururlandık. Kapsam Eğitim Kurumları bünyesinde ki öğrencilerin tamamı bu yıl başarı elde etti. Üniversite kazandırma oranımız yüzde 100, yerleştirme oranımız ise 92. Geçen sene ki başarı oranımıza baktığımızda 35 öğrencimiz tıp fakültesine gitmişti bu yıl ise 37 öğrencimiz tıp fakültesine gitmiş durumda. Bunlar dışında başarılarımıza baktığımızda 16 öğrencimiz hukuk fakültesine, 10 öğrencimiz diş hekimliği fakültesine, 12 öğrencimiz eczacılık fakültesine 7 öğrencimiz psikoloji bölümüne 58 öğrencimiz çeşitli mühendislik fakültelerine ve 7 öğrencimiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü kazandı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde ki nitelikti üniversitelere yerleşen öğrenci sayımız ise 27 çocuklarımızın bu başarısında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bundan sonra ki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. 2017 ve 2018 yılında elde ettiğimiz başarıların 2019 yılında da devam etmesi için bizler Kapsam Eğitim Kurumları olarak uzman kadromuzla profesyonel rehberlik anlayışımızla eğitimin içinden gelen eğitimciler olarak öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sınavda Sivas birincisi olan Yunus Emre Karataş ise,"Kapsam Eğitim Kurumları öğrencisiyim. 2018 ÖSYM sınavında Türkiye 106’ncısı oldum. Sayısal puan Türkiye 63’üncüsü oldum. Cerrahpaşa İngilizce Tıp Bölümü’ne yerleştim. Burada ki öğretmenlerime de çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler" diye konuştu.

Kurum öğrencilerinden Alper Şen de,"Eşit ağırlık sıralamasında bu sene Türkiye 10 bin 330’ncusu oldum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Deneyimli öğretmen kadromuza ve emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Batuhan Deneyici de 12’nci sınıfta okula geldiğini ifade ederek,"YKS sınavında 7 bin 85’nci oldum. İzmir katip çelebi üniversitesi tıp fakültesini kazandım. Bu konu da emeği geçen başta müdürümüz olmak üzere bütün uzman öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel başarılar kazandık"

Kapsam Eğitim Kurumları Rehber Öğretmeni Cumali Aydın çok güzel başarılar elde ettiklerini söyleyerek,"Seneye sınava giren öğrencilere tavsiyem özellikle sene başından itibaren sınavın haziran ayında olduğunu bilerek çalışmaları. Sene başından sene sonuna kadar tam gaz hiçbir şekilde moral bozmadan her zaman bir şansımızın olduğunu bilerek çalışmaya aynı şekilde devam etmek gerekiyor." şeklinde konuştu.