Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Koyulhisar'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kısa sürede etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Koyulhisar-Mesudiye karayolunda kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolda tuzlama çalışmalarını sürdürürken bazı sürücüler de araçlarına zincir takıyor.