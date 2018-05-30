Karasu “ayrıştırmayıp birleştireceğiz”

sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu, toplumun her kesimini kucaklayan bir siyaset anlayışı geliştireceklerini açıkladı.

sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu, İhlas Haber Ajansı Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek bölge müdürü Göktürk Fırat’a çalışmalarından bahsetti. Ayrıştırmak için değil birleştirmek için siyaset yaparak, toplumun her kesimini kucaklayan bir siyaset anlayışı geliştireceklerini belirten Karasu, “Türkiye’nin artık normalleşmeye ihtiyacı var. Halkın her kesiminin barışmaya ihtiyacı var. Haksızlıkların, adaletsizliklerin ve ötekileştirmelerin ortadan kaldırılması için siyaset yapacağız.”dedi. Uzun yıllar ticaret ve siyaset yaptığı Sivas’ın sorunlarını yakından bildiğini belirten Karasu, 7’den 77’ye tüm Sivas’ın milletvekili olacağını sözlerine ekledi. Fırat’ta Karasu’ya çalışmalarında başarılar diledi.