Karasu bayramda da meydanlardaydı

Sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu seçim çalışmalarını bayramda da sürdürdü.

Karasu bayramın ilk gününü İmranlı ilçesinin Çalıyurt köyünde geçirdi. Burada halk görüşüp bayramlaşan Karasu, vatandaşlarla birlikte can yemeğine de katıldı. Köylüler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan karasu’ya meclis üyesi Sırrı Cihangiroğlu, İmranlı ilçe başkanı, il yöneticileri ve partililer eşlik etti. Karasu burada yaptığı konuşmada iktidar partisinin vatandaşı korkutarak iktidarlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Köprüden önceki son çıkışta olduklarını ifade eden Karasu, ülkenin kaderini belirleyecek bu seçimde bir tek oyun bile çok kıymetli olduğun ifade etti. 5 milletvekili adayı ile birlikte Sivas’ın her tarafını karış karış karış gezdiklerini ifade edip, “Cumhuriyet Halk Partisine Sivas’ta bir miletvekili yetmez. En az iki milletvekili çıkartmalıyız.”dedi Recep Tayip Erdoğan’ın tüm dengesinin bozulduğunu ve proje üretemediğini söyleyen Karasu, “Yaptıkları tek şey topluma korku salarak iktidarını ellerinde tutmak. Bunu yapmaya çalışıyor ama toplumun artık bunlara karnın tok.” Şeklinde konuştu.