Karasu, “Göçü durduracağız”

sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu, CHP’nin tek başına iktidarı ile Sivas’ta göçün durdurulacağını söyledi.

CHP Sivas milletvekili adayı Ulaş Karasu, seçim çalışmalarını Kangal ilçesinde gerçekleştirdiği miting ile tamamladı. Seçim çalışması boyunca köy köy gezen Karasu, ulaştığı seçmenler hedeflerinden bahsetti. Kangal mitinginde çok sayıda kişiye seslenen Karasu, CHP’nin tek başına iktidarı ile Sivas’tan göçün önleneceğini belirtip, “Sivas aşırı göç veriyor. Bunu biran önce önlememiz şarttır. Sivas yerleşim yeri olarak Türkiye’nin birinci sırasında, coğrafya olarak ise ikinci sıradadır. Ancak gelin görün ki ilçe ve köylerin tamamında sadece 200 bin seçmen yaşıyor. Batıdaki bir ilin küçük ilçesinden daha az. Bunun birinci sebebi üretimin olmamasıdır, istihdamlı bir türlü sağlayamamamız. CHP iktidarında yapacağımız ilk iş üretim ekonomisine geçmektir. Sivas gibi illerin özel teşvik kapsamında olması lazım. Sivas gibi iller pilot bölge ilan edilmeli. Bir alanda özel olarak seçilmeli. Şimdi iktidar vekilleri diyor ki ‘ikinci organize sanayi kuruyoruz. İşsizliği bitireceğiz.’ Tabii ki ikinci organize sanayi kurulsun. Sonuna kadar destekliyoruz. Ancak biz daha birici organize sanayi doğru dürüst kullanamadık ki. Birinci organize sanayide doğru dürüst çalışan iki üç tane firma var alan binaların tamamı Gıdacıların ve inşaatçıların deposu oldu.”dedi.