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19 Haziran 2018 15:22

Karasu , “Herkesin vekili olacağım”

CHP Sivas 1.

Karasu , “Herkesin vekili olacağım”

19 Haziran 2018 15:22

sıra Milletvekili adayı Ulaş Karasu, seçildikten sonra ayrım yapmadan herkesin milletvekili olacağını söyledi.


Bizim Ulaş sloganı ile seçim kampanyasına başlayan CHP Sivas. 1.sıra milletvekili adayı Ulaş Karasu, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Koyulhisar ve Hafik ilçelerinde çalışma yürüten Karasu yoğun ilgi ve alaka ile karşılandı. Burada halka hitaben yaptığı konuşmada, son 16 yıldır Koyulhisar’ın her geçen gün geriye gittiğini belirterek, “Koyulhisar’da 2000 yılında 24 bin 934 olan nüfus 2017 yılında 11 bin 769 kişiye kadar düştü. Bir çok kurum ilçeden gitti. Yani Koyulhisar gün geçtikçe kan kaybetmiş, Koyulhisarlı hemşerilerim bunları görüyorlar ve 24 haziranda tamam diyecekler inşallah.”dedi.


Hafik ilçesinde de halka seslenen Karasu, seçildiğinde birilerinin değil herkesin milletvekili olacağını belirtip, ayrıştırmaya, ötekileştirmeye, kutuplaşmaya izin vermeyeceklerini ifade edip, “Oy verin oy vermeyin. Hepinizin başımın üzerinde yeri var. Kapım hepinize açık olacak. Siyasetçinin görevi ayrıştırmak değil birleştirip bütünleştirmektir” dedi.




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