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17 Haziran 2018 13:44

Karasu, “Millet aklı ile dalga geçiyorlar.”

Sivas’ın Suşehri ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Sivas 1.

Karasu, “Millet aklı ile dalga geçiyorlar.”

17 Haziran 2018 13:44

Sıra Milletvekili adayı Ulaş Karasu, hükümetin millet aklı ilea lay ettiğini belirtip seçmenlerden oy istedi.


Seçim çalışmalarına bayramda da ara vermeyen Karasu, ulaşmadık yer bırakmamak için gece gündüz ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Suşehri ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Karasu, 24 Haziran’da milletin değişime imza atacağını belirtip, “ 16 yıldır iktidarda olan AK Parti artık proje üretemiyor. İşsiz gençlerle dolu olan ülkemizde bu gençlere zamanlarını geçirebilecekleri yer temin etmek için kıraathaneler açacaklarını söylüyorlar. Bu millet aklı ile alay etmektir. Bu ülkenin kıraathaneye değil fabrikalara ve üretime ihtiyacı vardır. 24 Haziran üretimin, kalkınmanın, istidamın ve yeniden özgür bir Türkiye’nin başlangıç tarihi olacaktır.” Dedi.




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