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04 Ocak 2017 16:00

Karbonmonoksit gazından zehirlenen apartman görevlisi toprağa verildi

Karbonmonoksit gazından zehirlenen apartman görevlisi toprağa verildi

04 Ocak 2017 16:00

Sivas’ta merkezi sistem kombisini tamir etmek isterken, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden apartman görevlisi Adem Arslan toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, Örtülüpınar Mahallesi İnönü Bulvarındaki Nuribey Apartmanında görevli olan 38 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Adem Arslan, bodrum katta bulunan merkezi ısıtma sisteminin kombisini tamir ettiği esnada, kombiden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.
Arslanın cenazesi yapılan otopsinin ardından öğle namazına müteakip Ulu Cami’inden kaldırılarak, Yukarı Tekke Mezarlığına defnedildi.



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