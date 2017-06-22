Kardeşlik sofrası Kızılca köyünde kuruldu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte il, ilçe ve köylerde gerçekleştirilen iftar yemeklerine katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Vali Gül Sivas merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Kızılca köyünde gerçekleştirilen iftar yemeğine katıldı. Köy okulu bahçesinde kurulan iftar sofrasında, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okunarak hep birlikte oruçlar açıldı. İl Genel Meclisi üyeleriyle beraber hep birlikte aynı sofranın etrafında iftar açmak için köye gelindiğini söyleyen Vali Davut Gül, il genelinde birçok köye yapılması planlanan halı sahalardan birinin de bu yaz sezonunda Kızılca köyüne yapılacağının müjdesini vererek,"Eksik kalan parke taşı, altyapı ve diğer konularda da İl Genel Meclisi Üyeleriyle birlikte takipçisi olacağız. Gereken neyse yapacağız. Kapımız sizlere 24 saat açık. Bugün kadir gecesi. Hepinizin kadir gecesi mübarek olsun. Daha nice bayramlara erişmek temennisiyle şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum" dedi.

İftar sonrası köy halkı ile bir süre sohbet eden Gül, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.