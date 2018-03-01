Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 11:13

Kasa hırsızları yakalandı

Sivas’ta evlere girerek altın ve çelik kasa çalan 3’ü kadın 4 hırsız, polis ekipleri tarafından Tokat’ta yakalandı.

Kasa hırsızları yakalandı

01 Mart 2018 11:13


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mehmet Akif Ersoy, Bahtiyar Bostan ve Altuntabak Mahallesi’nde bulunan ikametlerden çelik kasa ve altın çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin Tokat’ta olduğunu tespit etti. Daha sonra Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirilen şüpheliler F.M., M.C., I.C. ve A.C. yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Sisli
    7°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç