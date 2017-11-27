Kayalara yapılan taş evler dikkat çekiyor

Sivas’a 130 kilometre uzaklıkta bulunan Gemerek ilçesine bağlı Sızır Beldesi doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Belde de kayaların içerisine yapılan ve yerleşim yeri olarak kullanılan taş evler görenlerin dikkatini çekiyor. Yazın kullanıldığı tahmin edilen ve eski yerleşim yerlerini andıran ilginç görünümü bulunan taş evler Sızır Şelalesi’ni ziyaret edenlerin uğrak yeri haline geliyor.

Sızır Şelalesini ziyaret amacıyla Sızır bölgeyi gezen Mehmet Türk yolda giderken taş evleri gördüğünü ve dikkatini çektiğini belirterek eski yerleşim yerlerine benzettiğini söyledi.