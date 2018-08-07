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07 Ağustos 2018 14:07

Kayalıklarda ölü bulunan liseli son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ta bir hafta önce ’çarşıya gidiyorum’ diyerek evinden çıkan ve dün Hafik ilçesinde kayalıklarda ölü bulunan lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kayalıklarda ölü bulunan liseli son yolculuğuna uğurlandı

07 Ağustos 2018 14:07


Altuntabak Mahallesi’nde yaşayan Melek- Erkan Ünlü çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Serkan Ünlü, geçen hafta "Çarşıya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Cep telefonunu satan çocuklarından haber alamayan aile Serkan’ı aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca polise haber verildi. Polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışması sürerken gencin cansız bedeni Hafik ilçesi Dışkapı köyü Hayık mevkisindeki kayalıkta köylüler tarafından bulundu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesi tarafından alındı. Altuntabak Camii’ne getirilen cenaze öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığı’ndan toprağa verildi. Cenaze sırasında Ünlü’nün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.


Öte yandan, gencin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi cesetten numune alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.




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