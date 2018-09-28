Kayıp kız güvenlik kameraları sayesinde bulundu

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 gün önce okula gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi, polis ekiplerinin hastane ve otogardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemesiyle Sivas'ta bulundu.

Olay, 24 Eylül günü Hekimhan ilçesi Güzelyayla Mahallesi'ne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Gamze S. (15) 'Okula gidiyorum' diyerek sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyen genç kızın ailesi, yaptıkları araştırmada kızlarının okula gitmediğini öğrenince durumu polise haber verdi. Lise öğrencisini bulmak için çalışma başlatan ekipler, kızın Sivas'a gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçildi. Ekipler, kızı bulmak için Sivas'ta otogar ve hastanelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede kızın Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ve Numune Hastanesine geldiğini tespit eden polis ekipleri, dün akşam saatlerinde güvenlik kamerası sayesinde genç kızı buldu. Polis, bulunan genç kızı Sivas'a gelen baba Mehmet S.'ye teslim etti.