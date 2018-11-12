Kaymakam Nayman; “ Kapımız Devlet Kapısıdır”

Göreve başlayan Sivas'ın Gemerek ilçesi Kaymakamı Cengiz Nayman, kapılarının devlet kapısı olduğunu söyledi.

Gemerek'in yeni Kaymakamı Cengiz Nayman yaptığı açıklamada “Kıymetli hemşerilerim, Cumhuriyetimizin kurulduğu gün itibarıyla, coğrafi olarak büyük avantajlara sahip olmasına rağmen kalkınmadan yeteri kadar pay alamayan ve göç sorunları ile öne çıkmış olan ilçemize elimizden gelen çaba ile yorulmadan hizmet etmek üzere çalışmaya başlamış bulunmaktayım. Başta Eğitim, sağlık ve çevre şartlarının iyileştirilmesi olmak üzere her alanda işbirliği yapmak üzere fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşmanızı isterim. Kapımız devlet kapısıdır ve her zaman herkese açıktır. Bu düşüncelerle tüm hemşerilerimi gönülden selamlar; sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.