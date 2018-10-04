Kaymakam Pektaş öğrenciler ile bir araya geldi.

Ziyarette Kaymakam Pektaş'a ,İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, okul müdürü Halit Seyfullah Aydoğan ve şube müdürleri eşlik etti. Kaymakam Pektaş ve beraberindekiler öğrenciler ile yakından ilgilendi.

Okulda yeni açılan Harita Tapu Kadastro bölümünü gezen ve öğretmenlerle bir araya gelen Pektaş, öğretmenlere milli ve manevi değerlere bağlı öğrenciler yetiştirmenin ve her yetişen öğrencinin bir hedefinin olmasının öneminden bahsetti.