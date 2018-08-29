Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 20:28

Kaza yapan çiftçinin cesedi sulama kanalında bulundu

SİVAS (İHA) – Sivas’ta traktör kazası geçiren çiftçinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Kaza yapan çiftçinin cesedi sulama kanalında bulundu

29 Ağustos 2018 20:28


Edinilen bilgiye göre, Yıldızeli ilçesi Aşağıekecik köyünde, bir vatandaş tarlasına giderken köy sakinlerinden Musa Kuzucu’nun (70) sulama kanalına düşmüş cesediyle karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemede Kuzucu’nun sol bacağının kasık kısmından kopmuş olduğu anlaşıldı. Çevrede yapılan incelemede Kuzucu’ya ait traktör, cesetten 300 metre kadar uzaklıkta ağaçlara çarparak durmuş olarak bulundu. Kuzucu’nun bacağının traktörün vites kısmına sıkışarak kopmuş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Kuzucu’nun evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç