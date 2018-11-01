Kaza yaptı tüm ısrarlara rağmen tedaviyi kabul etmedi

Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü ile yanında bulunan eşi yaralandı. Araç sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen ambulansa binmeye direndi.

Kaza saat 16.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Çimento Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz G. idaresindeki 28 AAE 552 plakalı tır ile Yakup Ö. idaresindeki 41 NP 858 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada tır sürücü yara almazken otomobil sürücüsü ve eşi Elif Ö. hafif şekilde yaralandı. Kazaya gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü ambulansa bindirip hastaneye götürmek istedi. Tedavi kabul etmeyen sürücü sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlarının tüm ısrarlarına rağmen ambulansa binmek istemedi. Kazada yaralanan eşi ise Numune Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.