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19 Haziran 2018 19:57

Kazada otomobilin motoru fırladı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinin motoru fırladı.

Kazada otomobilin motoru fırladı

19 Haziran 2018 19:57

Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza saat 16.00 sıralarında Yağdonduran Geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat I. yönetimindeki 42 SJ 476 plakalı otomobil ile Ali T. idaresindeki 34 RL 0487 plakalı otomobil çarpıştı. Murat I. idaresindeki otomobil defalarca takla atarak tarlaya uçtu. Kazada otomobilin motoru da yerinden fırladı. Ali T. idaresindeki otomobil ise takla atarak refüjde durabildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücülerden Ali T.’nin sedye üzerinde cep telefonu konuşması dikkat çekti. Tedaviye alınan yaralı sürücülerden Murat I.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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