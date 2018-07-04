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04 Temmuz 2018 10:45

Kazankaya kanyonuna ziyaretçi akını

Zorlu Kazankaya kanyonunda terleyen Sivaslı dağcılar, Yeşil ırmağın soğuk sularında serinledi.

Kazankaya kanyonuna ziyaretçi akını

04 Temmuz 2018 10:45


Yozgat’ın Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kazankaya kanyonu, doğa severlerin, turistlerin ve ekstrem spor severlerin yeni uğrak yeri oldu. İçerisinde zorlu yürüyüş parkurları, 4 bin yıllık oyma kayalıklar, heykeller ve endemik bitki türleri barındıran kanyona olan ilgi her geçen gün de artıyor. Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri Kazandibi kanyonuna bir gezi düzenledi. Sporcular kanyonun zorlu ve engebeli parkurunu aştıktan sonra uzun süre Yeşil ırmağın kolunun soğuk suyunda yürüyüp serinledi. Sporcular Yeşil ırmağı geçerken bellerine kadar suya gömüldü. Sporcular açısından eğlenceli anlar yaşandı. Yozgat il sınırlarından başlayıp 11 kilometre mesafe yürünen parkur, Çorum il sınırları içerisinde son buldu.


Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Kazankaya kanyonunun mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu belirterek, “Kanyon hem doğal hem de tarihi güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Ayrıca kanyonda keşfedilip tescillenmiş endemik bitki türleri de var. Kanyona olan ilginin her geçen gün artması bizleri de mutlu ediyor” dedi.




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