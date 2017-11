KEDEM 23. temsilciliğini Sivas’ta açtı.

temsilciliği Sivas’ta düzenlenen törenle açıldı.

Özel bir otelde düzenlenen açılış törenine Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz konuşmasına Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘üşüyorum” şiiri ile başlayarak, “Muhsin Yazıcıoğlu’nun ‘Üşüyorum’ isimli şiiri ile sözlerime başlamak istedim. Sivas’ın yiğit evladının da ifade ettiği gibi. Bugün içimiz kıpır kıpır. Çünkü 23. temsilciliğimizi, sizlerle birlikte, bu güzel kalabalıkta, havası sert olan ama topraklarında mert insanların yaşadığı sizlerle birlikte, güzel hanım efendiler ve kıymetli beyefendiler ile açmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.”dedi.

Gülden Gül ise yaptığı konuşmasında güçlü ve büyük hedefleri olan Türkiye’de kadının yerinin her geçen gün arttığını ifade edip, “Güçlü Türkiye’nin büyük hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için her ferdimizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmeliyiz. İnsanlığın yarısını oluşturan kadınlar anneliğin yanında pek çok alanda da fedakarca çalışmaktadırlar. Dileğimiz ve gayemiz, sosyo – kültürel çerçevede kadınlarımızın nüfus ve nitelik olarak daha fazla yer almasıdır. Özel sektörde, siyasette, ticarette, bürokraside kadınlarımızın önemli ve etkin roller üstlenmektedir. Kadınlarımıza verilen değer her geçen gün artmaktadır. Kadınlar olarak her alanda daha fazla söz sahibi olmayı, vatanımıza değer katan, ortak paydalardan, farklılıklarımızı zenginlik sayarak birlik ve beraberlik ruhu oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından okunan dua ile sembolik olarak KADEM Sivas temsilciliğinin açılış kurdelesi kesildi.