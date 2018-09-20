Kendini eleştiren gençlere, başkandan çay daveti

Sivas'ta artan toplu taşıma ücretlerini protesto eden gençler, Belediye Başkanı Sami Aydın adına hastag açtı. Hashtag'a cevap veren Aydın, kendini eleştiren gençleri makamında misafir etti.

Sivas'ta artan toplu taşıma ücretlerini protesto etmek isteyen bir grup genç twitter'da “samiaydinsasirmasabrimizitasirma” başlığı ile hashtag oluşturdu. Kendi adına açılan hashtag grubuna yorum yazan Başkan Aydın, eleştiri haklarını saygı ve sevgi ölçüsünde kullandıkları için gençlere teşekkür ederek çaya davet etti. Başkan Aydın davete iştirak eden gençleri makamında misafir edip, zammın gerekçelerini açıkladı. İkna eden gençler açtıkları grupta bu kez Aydın'a teşekkür etti.