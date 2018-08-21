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21 Ağustos 2018 10:48

"Kendini kesenleri görünce gülüyordum, benim de başıma geldi"

Sivas’ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerini bıçak, nacak ve balta ile yaralayan acemi kasaplar hastanelik oldu.


21 Ağustos 2018 10:48

Ayağına bıçak düşüren acemi kasap kendini görüntüleyen gazetecileri görünce,"Meşhur oldum. Kendini kesenleri görünce gülüyordum. Benim de başıma geldi" dedi.


Sivas’ta acil servisler kurbanlarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmeye başlayan bazı vatandaşlar, kurban kesimi ve kurbanı yatırma sırasında kendini yaraladı. Elinden ve bacağından yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinin yolunu tuttu. Sabah saatlerinden itibaren Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran acemi kasaplar tedavi edildi. Bazı vatandaşlara yaralarının derin olması nedeniyle dikiş atılırken, kimi vatandaşlar ise ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Ayağına bıçak düşüren acemi kasap kendini görüntüleyen gazetecileri görünce,"Meşhur oldum. Kendini kesenleri görünce gülüyordum. Benim de başıma geldi" dedi.




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