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03 Ağustos 2018 11:28

Kendini soyan hırsızlara iş teklifinde bulundu

Sivas’ta dükkanından kablo çalar hırsızlara seslenen esnaf, “Gelin size iş verelim” dedi.

Kendini soyan hırsızlara iş teklifinde bulundu

03 Ağustos 2018 11:28


Sivas’ta mahrukatçılar sitesine dadanan hırsızlar esnafı canından bezdirdi. Sürekli dükkan önlerinden malzemeleri çalınan esnaf çare olarak siteye güvenlik kamerası kurdu. Geçtiğimiz gün 4 dükkandan 150 kilo civarında bakır kablo çalan hırsızlar kameralar tarafından kaydedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kamera kayıtlarından hırsızlara ulaşılmaya çalışılıyor.


Hırsızlara iş teklifinde bulundu


Dükkanından kablo çalınan Onur Tekfidan isimli site başkanı yaptığı açıklamada hırsızlara seslenerek iş teklifinde bulundu. Tekfidan, “Yaklaşık 150-200 kilo kablo çalındı. Daha öncede kapılar çalınmıştı. Kapıları çalanlar bulundu. Ancak bunlar araştırılıyor. Buradan hırsızlara sesleniyorum. Paraya muhtaçlarsa önce belediyeye gitsinler, sonra devletimizden yardım istesinler. Oda olmadı bize gelsinler. Günde 100 lira yevmiye veriyoruz. Biz burada çalıştıracak adam bulamıyoruz. En güzeli alın teri dökerek kazanmaktır” dedi.




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